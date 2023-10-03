Ахов: Не все коту масленица
8 и 20 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица».
Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула , улица Дзержинского, 8
8 октября 2023, воскресенье
18:30
20 октября 2023, пятница
19:00
28 сентября - 11 октября
26 сентября - 11 октября
19 августа - 11 октября
24 сентября - 11 октября
10 октября, вторник 00:00
11 мая - 11 октября