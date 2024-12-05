Звезды в Сибири

Премьера: 05.12.2024

Режиссер: Илья Фарфель

Актеры: Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Клава Кока, Дмитрий Маликов, Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова, Полина Белова, Евгений Такуев, Владислав Кудряев

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 77 минут

Возрастные ограничения: 16+

Крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса. Артисты соглашаются и садятся в самолет, однако жизнь вносит свои коррективы — из аэропорта автобус увозит их в маленькую деревню среди снегов, где их встречает глава местного сельсовета. Звезд ждут крутые испытания: Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки.