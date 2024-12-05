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Звезды в Сибири

Звезды в Сибири

Премьера:
05.12.2024
 
Режиссер:
Илья Фарфель
  
Актеры:
Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Клава Кока, Дмитрий Маликов, Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова, Полина Белова, Евгений Такуев, Владислав Кудряев
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
77 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса. Артисты соглашаются и садятся в самолет, однако жизнь вносит свои коррективы — из аэропорта автобус увозит их в маленькую деревню среди снегов, где их встречает глава местного сельсовета. Звезд ждут крутые испытания: Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки.

Сегодня
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10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Люксор Тула
12:30
Иллизиум (Новомосковск)
12:40
Алмаз Синема
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Синема Стар
13:20
Люксор Тула
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Иллизиум (Новомосковск)
16:50
Люксор Тула
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
18:30
Синема Стар
19:00
Алмаз Синема
19:15
Кинотеатр 3D (Венев)
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Иллизиум (Новомосковск)
21:00
Кинотеатр (Суворов)
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Кинотеатр 3D (Одоев)
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Алмаз Синема
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Люксор Тула
12:30
Иллизиум (Новомосковск)
12:40
Алмаз Синема
13:20
Синема Стар
13:20
Люксор Тула
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Иллизиум (Новомосковск)
16:50
Люксор Тула
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
18:30
Синема Стар
19:00
Алмаз Синема
19:00
Кинотеатр (Суворов)
19:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:15
Кинотеатр 3D (Венев)
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10
Иллизиум (Новомосковск)
22:00
Люксор Тула
00:05
Алмаз Синема
00:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 декабря, суббота
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
12:00
Люксор Тула
12:40
Алмаз Синема
13:20
Синема Стар
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Люксор Тула
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
18:30
Синема Стар
19:00
Алмаз Синема
19:15
Кинотеатр 3D (Венев)
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Кинотеатр (Суворов)
21:10
Люксор Тула
21:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05
Алмаз Синема
00:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 декабря, воскресенье
10:20
Люксор Тула
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Люксор Тула
12:40
Алмаз Синема
13:20
Синема Стар
16:20
Люксор Тула
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
18:30
Синема Стар
19:00
Алмаз Синема
19:00
Кинотеатр (Суворов)
19:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Кинотеатр 3D (Венев)
19:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
00:05
Алмаз Синема
00:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 декабря, понедельник
12:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35
Люксор Тула
12:40
Алмаз Синема
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Люксор Тула
18:30
Синема Стар
19:00
Алмаз Синема
20:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Кинотеатр (Суворов)
21:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:35
Люксор Тула
00:05
Алмаз Синема
10 декабря, вторник
12:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35
Люксор Тула
12:40
Алмаз Синема
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Люксор Тула
18:30
Синема Стар
19:00
Кинотеатр (Суворов)
19:00
Алмаз Синема
19:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:15
Кинотеатр 3D (Венев)
20:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Люксор Тула
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05
Алмаз Синема
11 декабря, среда
12:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35
Люксор Тула
12:40
Алмаз Синема
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Люксор Тула
18:30
Синема Стар
19:00
Алмаз Синема
19:15
Кинотеатр 3D (Венев)
20:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Кинотеатр (Суворов)
21:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:35
Люксор Тула
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05
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12 декабря, четверг
00:05
Алмаз Синема
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11 - 25 декабря
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5 - 12 декабря
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Огниво
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Безмолвное братство
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