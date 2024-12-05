Звезды в Сибири
Премьера:
05.12.2024
Режиссер:
Илья Фарфель
Актеры:
Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Клава Кока, Дмитрий Маликов, Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова, Полина Белова, Евгений Такуев, Владислав Кудряев
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
77 минут
Возрастные ограничения:
16+
Крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса. Артисты соглашаются и садятся в самолет, однако жизнь вносит свои коррективы — из аэропорта автобус увозит их в маленькую деревню среди снегов, где их встречает глава местного сельсовета. Звезд ждут крутые испытания: Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки.
Сегодня
Завтра
7 декабря, суббота
8 декабря, воскресенье
9 декабря, понедельник
10 декабря, вторник
11 декабря, среда
12 декабря, четверг
|
00:05
|Алмаз Синема
Сегодня
Завтра
7 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
12:40
19:00
00:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
19:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:15
|Люксор Тула
|
10:20
12:00
16:20
18:00
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
14:10
17:10
20:35
22:25
00:50
|Синема Стар
|
13:20
18:30
8 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:40
19:00
00:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
19:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:15
|Люксор Тула
|
10:20
12:00
16:20
18:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
17:15
19:05
20:55
00:50
|Синема Стар
|
13:20
18:30
9 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:40
19:00
00:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:15
|Люксор Тула
|
12:35
17:35
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
16:55
20:55
|Синема Стар
|
18:30
10 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
12:40
19:00
00:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
19:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:15
|Люксор Тула
|
12:35
17:35
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
16:55
20:55
23:45
|Синема Стар
|
18:30
11 декабря, среда
|Алмаз Синема
|
12:40
19:00
00:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
19:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:15
|Люксор Тула
|
12:35
17:35
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
16:55
20:55
23:40
|Синема Стар
|
18:30
12 декабря, четверг
|Алмаз Синема
|
00:05
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