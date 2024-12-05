Возвращение Одиссея
Премьера:
05.12.2024
Режиссер:
Уберто Пазолини
Актеры:
Рэйф Файнс, Жюльетт Бинош, Чарли Пламмер, Марван Кензари, Том Рис Харрис, Амир Уилсон, Анхела Молина, Джейми Эндрю Катлер, Моэ Бар-Эль, Клаудио Сантамария, Амеш Эдиревира, Джаз Хатчинс, Магаджая Зильберфельд, Аарон Кобэм
Жанр:
Исторический, Драматический
Продолжительноcть:
116 минут
Возрастные ограничения:
16+
Спустя 20 лет странствий Одиссея выбрасывает на берег Итаки. Царь наконец возвращается домой, но в его государстве многое изменилось с тех пор, как он ушел сражаться в Троянской войне. Его любимая жена Пенелопа стала пленницей в собственном доме, и многочисленные женихи вынуждают ее выбрать нового мужа, который станет царем. Одиссей тоже изменился — он больше не тот могучий воин, каким его помнит народ. Ему приходится обратиться к прошлому ради спасения своей семьи и возвращения утраченной любви.
7 декабря, суббота
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 декабря, воскресенье
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 декабря, понедельник
|
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 декабря, вторник
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 декабря, среда
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 декабря, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
8 декабря, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
9 декабря, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
10 декабря, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
11 декабря, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
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