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Возвращение Одиссея

Возвращение Одиссея

Премьера:
05.12.2024
 
Режиссер:
Уберто Пазолини
  
Актеры:
Рэйф Файнс, Жюльетт Бинош, Чарли Пламмер, Марван Кензари, Том Рис Харрис, Амир Уилсон, Анхела Молина, Джейми Эндрю Катлер, Моэ Бар-Эль, Клаудио Сантамария, Амеш Эдиревира, Джаз Хатчинс, Магаджая Зильберфельд, Аарон Кобэм
  
Жанр:
Исторический, Драматический
  
Продолжительноcть:
116 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Спустя 20 лет странствий Одиссея выбрасывает на берег Итаки. Царь наконец возвращается домой, но в его государстве многое изменилось с тех пор, как он ушел сражаться в Троянской войне. Его любимая жена Пенелопа стала пленницей в собственном доме, и многочисленные женихи вынуждают ее выбрать нового мужа, который станет царем. Одиссей тоже изменился — он больше не тот могучий воин, каким его помнит народ. Ему приходится обратиться к прошлому ради спасения своей семьи и возвращения утраченной любви.

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