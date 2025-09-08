Воображаемый друг
Премьера:
25.09.2025
Режиссер:
Джефф Уодлоу
Актеры:
ДеВанда Уайз, Теген Бернс, Пайпер Браун, Бетти Бакли, Том Пейн, Вероника Фалькон, Сэмюэль Салари, Мэттью Сато, Аликс Анджелис, Ванета Уолмсли, Сесилия Леаль
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
104 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Вместе с мужем и двумя детьми Джессика возвращается в дом, в котором выросла. Там ее приемная дочь обнаруживает потрепанного плюшевого мишку, который очень напоминает воображаемого друга детства Джессики. Но тем, что женщина его бросила, он расстроен по-настоящему...
Сегодня
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
