Воображаемый друг

Премьера:
25.09.2025
 
Режиссер:
Джефф Уодлоу
  
Актеры:
ДеВанда Уайз, Теген Бернс, Пайпер Браун, Бетти Бакли, Том Пейн, Вероника Фалькон, Сэмюэль Салари, Мэттью Сато, Аликс Анджелис, Ванета Уолмсли, Сесилия Леаль
  
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
104 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Вместе с мужем и двумя детьми Джессика возвращается в дом, в котором выросла. Там ее приемная дочь обнаруживает потрепанного плюшевого мишку, который очень напоминает воображаемого друга детства Джессики. Но тем, что женщина его бросила, он расстроен по-настоящему...

