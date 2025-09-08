Воображаемый друг

Премьера: 25.09.2025

Режиссер: Джефф Уодлоу

Актеры: ДеВанда Уайз, Теген Бернс, Пайпер Браун, Бетти Бакли, Том Пейн, Вероника Фалькон, Сэмюэль Салари, Мэттью Сато, Аликс Анджелис, Ванета Уолмсли, Сесилия Леаль

Жанр: Детективы, Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 104 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Вместе с мужем и двумя детьми Джессика возвращается в дом, в котором выросла. Там ее приемная дочь обнаруживает потрепанного плюшевого мишку, который очень напоминает воображаемого друга детства Джессики. Но тем, что женщина его бросила, он расстроен по-настоящему...