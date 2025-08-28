Ведьмина доска

Премьера: 28.08.2025

Режиссер: Чак Расселл

Актеры: Джейми Кэмпбелл Бауэр, Чарли Таан, Мэдисон Айсман, Антония Деспла, Аарон Домингес, Мел Джарнсон, Алекс Гравенштейн, Давид Ла Эй, Ноа Паркер, Макс Лаферрьер, Каде Ву, Меган Габрюш, Франческо Филиче

Жанр: Детективы, Ужасы

Продолжительноcть: 113 минуты

Возрастные ограничения: 18+

В Новом Орлеане, готовясь к открытию кафе, Эмили и Кристиан находят старинную спиритическую доску, пробуждающую в Эмили одержимость духом Королевы Ведьм. Кристиан пытается помочь невесте, ведь с каждым колебанием маятника начинается опасная игра, на кон которой поставлена ее душа. За помощью он обращается к медиуму, не зная о его тайной связи с ведьмами.