Ведьмина доска
Премьера:
28.08.2025
Режиссер:
Чак Расселл
Актеры:
Джейми Кэмпбелл Бауэр, Чарли Таан, Мэдисон Айсман, Антония Деспла, Аарон Домингес, Мел Джарнсон, Алекс Гравенштейн, Давид Ла Эй, Ноа Паркер, Макс Лаферрьер, Каде Ву, Меган Габрюш, Франческо Филиче
Жанр:
Детективы, Ужасы
Продолжительноcть:
113 минуты
Возрастные ограничения:
18+
В Новом Орлеане, готовясь к открытию кафе, Эмили и Кристиан находят старинную спиритическую доску, пробуждающую в Эмили одержимость духом Королевы Ведьм. Кристиан пытается помочь невесте, ведь с каждым колебанием маятника начинается опасная игра, на кон которой поставлена ее душа. За помощью он обращается к медиуму, не зная о его тайной связи с ведьмами.
Сегодня
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
