Уволить Жору

Премьера:
12.02.2026
 
Режиссер:
Марюс Вайсберг
  
Актеры:
Данила Козловский, Михаил Галустян, Елена Фомина, Вадим Андреев, Сергей Колесников, Ольга Тумайкина, Наталья Бардо, Яна Кошкина, Василиса Макарова, Станислав Ярушин, Никита Тарасов, Виктор Новиков, Константин Мерзликин, Максим Сушко, Катрин Асси, Ренат Мухамбаев, Вячеслав Тимербулатов, Ирина Лабаторина
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
91 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Макс, пробивной и не особо отягощенный моралью парень из провинции, шагая по головам, делает успешную карьеру в Москве. Его специализация — увольнять топ-менеджеров, а очередная жертва — главный программист IT-гиганта Георгий. На первый взгляд, работы на пару дней, ведь бородатый 40-летний мальчик Жора — воплощение безобидности. Но случай оказывается уникальным: уволить Жору невероятно сложно! Особенно учитывая, какая обаятельная у него сводная сестра… Макса ждет масса смешных, трогательных и опасных испытаний, которые помогут ему понять, что в жизни есть кое-что важнее карьеры и капитала.

Сегодня
09:45
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Иллизиум (Новомосковск)
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Алмаз Синема
14:20
Люксор Тула
15:00
Синема Стар
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Иллизиум (Новомосковск)
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10
Люксор Тула
19:30
Иллизиум (Новомосковск)
19:30
Синема Стар
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Алмаз Синема
19:50
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:10
Люксор Тула
21:25
Иллизиум (Новомосковск)
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
Люксор Тула
Завтра
09:45
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Иллизиум (Новомосковск)
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Алмаз Синема
14:20
Люксор Тула
15:00
Синема Стар
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Иллизиум (Новомосковск)
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10
Люксор Тула
19:30
Синема Стар
19:30
Иллизиум (Новомосковск)
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Алмаз Синема
19:50
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:10
Люксор Тула
21:25
Иллизиум (Новомосковск)
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
Люксор Тула
14 февраля, суббота
09:45
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Алмаз Синема
14:20
Люксор Тула
15:00
Синема Стар
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10
Люксор Тула
19:30
Синема Стар
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Алмаз Синема
19:50
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:10
Люксор Тула
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
Люксор Тула
15 февраля, воскресенье
09:45
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Алмаз Синема
14:20
Люксор Тула
15:00
Синема Стар
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Алмаз Синема
19:50
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:10
Люксор Тула
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
Люксор Тула
16 февраля, понедельник
09:45
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
12:20
Люксор Тула
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Алмаз Синема
14:20
Люксор Тула
15:00
Синема Стар
18:10
Люксор Тула
19:30
Синема Стар
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Алмаз Синема
19:50
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:10
Люксор Тула
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
Люксор Тула
17 февраля, вторник
09:45
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
12:20
Люксор Тула
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Алмаз Синема
14:20
Люксор Тула
15:00
Синема Стар
18:10
Люксор Тула
19:30
Синема Стар
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Алмаз Синема
19:50
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:10
Люксор Тула
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
Люксор Тула
18 февраля, среда
09:45
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
12:20
Люксор Тула
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Алмаз Синема
14:20
Люксор Тула
15:00
Синема Стар
18:20
Люксор Тула
19:30
Синема Стар
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Алмаз Синема
19:50
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:10
Люксор Тула
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
Люксор Тула
