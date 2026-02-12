Премьера: 12.02.2026

Режиссер: Марюс Вайсберг

Актеры: Данила Козловский, Михаил Галустян, Елена Фомина, Вадим Андреев, Сергей Колесников, Ольга Тумайкина, Наталья Бардо, Яна Кошкина, Василиса Макарова, Станислав Ярушин, Никита Тарасов, Виктор Новиков, Константин Мерзликин, Максим Сушко, Катрин Асси, Ренат Мухамбаев, Вячеслав Тимербулатов, Ирина Лабаторина

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 91 минута

Возрастные ограничения: 18+

Макс, пробивной и не особо отягощенный моралью парень из провинции, шагая по головам, делает успешную карьеру в Москве. Его специализация — увольнять топ-менеджеров, а очередная жертва — главный программист IT-гиганта Георгий. На первый взгляд, работы на пару дней, ведь бородатый 40-летний мальчик Жора — воплощение безобидности. Но случай оказывается уникальным: уволить Жору невероятно сложно! Особенно учитывая, какая обаятельная у него сводная сестра… Макса ждет масса смешных, трогательных и опасных испытаний, которые помогут ему понять, что в жизни есть кое-что важнее карьеры и капитала.