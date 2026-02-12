Макс, пробивной и не особо отягощенный моралью парень из провинции, шагая по головам, делает успешную карьеру в Москве. Его специализация — увольнять топ-менеджеров, а очередная жертва — главный программист IT-гиганта Георгий. На первый взгляд, работы на пару дней, ведь бородатый 40-летний мальчик Жора — воплощение безобидности. Но случай оказывается уникальным: уволить Жору невероятно сложно! Особенно учитывая, какая обаятельная у него сводная сестра… Макса ждет масса смешных, трогательных и опасных испытаний, которые помогут ему понять, что в жизни есть кое-что важнее карьеры и капитала.
|
09:45
|Алмаз Синема
|
10:20
|Люксор Тула
|
11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
|Люксор Тула
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
|Алмаз Синема
|
14:20
|Люксор Тула
|
15:00
|Синема Стар
|
15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
|Люксор Тула
|
19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:30
|Синема Стар
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
|Алмаз Синема
|
19:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:10
|Люксор Тула
|
21:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
|Люксор Тула
|
09:45
|Алмаз Синема
|
10:20
|Люксор Тула
|
11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
|Люксор Тула
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
|Алмаз Синема
|
14:20
|Люксор Тула
|
15:00
|Синема Стар
|
15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
|Люксор Тула
|
19:30
|Синема Стар
|
19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
|Алмаз Синема
|
19:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:10
|Люксор Тула
|
21:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
|Люксор Тула
|
09:45
|Алмаз Синема
|
10:20
|Люксор Тула
|
11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
|Люксор Тула
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
|Алмаз Синема
|
14:20
|Люксор Тула
|
15:00
|Синема Стар
|
15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
|Люксор Тула
|
19:30
|Синема Стар
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
|Алмаз Синема
|
19:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:10
|Люксор Тула
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
|Люксор Тула
|
09:45
|Алмаз Синема
|
10:20
|Люксор Тула
|
11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
|Люксор Тула
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
|Алмаз Синема
|
14:20
|Люксор Тула
|
15:00
|Синема Стар
|
15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Синема Стар
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
|Алмаз Синема
|
19:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:10
|Люксор Тула
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
|Люксор Тула
|
09:45
|Алмаз Синема
|
10:20
|Люксор Тула
|
12:20
|Люксор Тула
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
|Алмаз Синема
|
14:20
|Люксор Тула
|
15:00
|Синема Стар
|
18:10
|Люксор Тула
|
19:30
|Синема Стар
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
|Алмаз Синема
|
19:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:10
|Люксор Тула
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
|Люксор Тула
|
09:45
|Алмаз Синема
|
10:20
|Люксор Тула
|
12:20
|Люксор Тула
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
|Алмаз Синема
|
14:20
|Люксор Тула
|
15:00
|Синема Стар
|
18:10
|Люксор Тула
|
19:30
|Синема Стар
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
|Алмаз Синема
|
19:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:10
|Люксор Тула
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
|Люксор Тула
|
09:45
|Алмаз Синема
|
10:20
|Люксор Тула
|
12:20
|Люксор Тула
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
|Алмаз Синема
|
14:20
|Люксор Тула
|
15:00
|Синема Стар
|
18:20
|Люксор Тула
|
19:30
|Синема Стар
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
|Алмаз Синема
|
19:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
20:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:10
|Люксор Тула
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
|Люксор Тула
|Алмаз Синема
|
09:45
13:50
19:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:20
16:00
19:30
21:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:10
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
14:20
18:10
20:10
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:10
13:25
15:20
17:30
19:40
19:40
21:50
21:50
|Синема Стар
|
15:00
19:30
|Алмаз Синема
|
09:45
13:50
19:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:20
16:00
19:30
21:25
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:10
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
14:20
18:10
20:10
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:10
13:25
15:20
17:30
19:40
19:40
21:50
21:50
|Синема Стар
|
15:00
19:30
|Алмаз Синема
|
09:45
13:50
19:45
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:10
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
14:20
18:10
20:10
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:10
13:25
15:20
17:30
19:40
19:40
21:50
21:50
|Синема Стар
|
15:00
19:30
|Алмаз Синема
|
09:45
13:50
19:45
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:10
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
14:20
20:10
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:10
13:25
15:20
17:30
19:40
19:40
21:50
21:50
|Синема Стар
|
15:00
19:30
|Алмаз Синема
|
09:45
13:50
19:45
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:10
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
14:20
18:10
20:10
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:25
19:40
21:45
|Синема Стар
|
15:00
19:30
|Алмаз Синема
|
09:45
13:50
19:45
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:10
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
14:20
18:10
20:10
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:25
19:40
21:45
|Синема Стар
|
15:00
19:30
|Алмаз Синема
|
09:45
13:50
19:45
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:10
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
14:20
18:20
20:10
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:25
19:40
21:45
|Синема Стар
|
15:00
19:30