Три богатыря и свет клином

Премьера:
25.12.2025
 
Режиссер:
Дарина Шмидт
  
Актеры:
Сергей Маковецкий, Юлия Зоркина, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова, Алиса Боярская
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
75 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
7.10
 
 

Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная, невесть откуда взявшаяся туча и грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Оставив все дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал: набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы-яги, напал на княжество и много дел плохих натворил. Но не все коту масленица. Богатыри идут на помощь Князю, городу и верному Коню Юлию.

