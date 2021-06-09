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Телохранитель жены киллера

Телохранитель жены киллера

Страна:
США, Великобритания, 2020
 
Премьера:
в РФ 16.06.2021
 
Режиссер:
Патрик Хьюз
  
Актеры:
Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Морган Фриман, Антонио Бандерас, Фрэнк Грилло, Ричард Э. Грант, Том Хоппер, Кэролайн Гудолл, Блейк Ритсон
  
Жанр:
боевик, комедия, криминал
  

Жизнь здорово потрепала нервишки Майкла Брайса, так что с карьерой телохранителя он решил завязать. Психиатр посоветовал ему отправиться на тихий курорт, вооружившись лишь книжкой и плейлистом релакс-музыки. Но и здесь его находит самая безумная в мире парочка: Дариус Кинкейд, наемный киллер мирового уровня и настоящий магнит для неприятностей, и его супруга Соня — буйная дамочка далеко не робкого десятка. Преступный синдикат устроил на них охоту, и Майклу, при всем желании остаться в стороне, придется вернуться к старому ремеслу и снова стать телохранителем. На этот раз — жены киллера!

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