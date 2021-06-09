Телохранитель жены киллера
Страна:
США, Великобритания, 2020
Премьера:
в РФ 16.06.2021
Режиссер:
Патрик Хьюз
Актеры:
Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Морган Фриман, Антонио Бандерас, Фрэнк Грилло, Ричард Э. Грант, Том Хоппер, Кэролайн Гудолл, Блейк Ритсон
Жанр:
боевик, комедия, криминал
Жизнь здорово потрепала нервишки Майкла Брайса, так что с карьерой телохранителя он решил завязать. Психиатр посоветовал ему отправиться на тихий курорт, вооружившись лишь книжкой и плейлистом релакс-музыки. Но и здесь его находит самая безумная в мире парочка: Дариус Кинкейд, наемный киллер мирового уровня и настоящий магнит для неприятностей, и его супруга Соня — буйная дамочка далеко не робкого десятка. Преступный синдикат устроил на них охоту, и Майклу, при всем желании остаться в стороне, придется вернуться к старому ремеслу и снова стать телохранителем. На этот раз — жены киллера!
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15:25
20:40
|Синема Стар
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16:40
19:20
18 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
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17 июня, четверг 12:00
₽ Билеты: 400 ₽
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₽ Билеты: 900-3000 ₽
17 июня, четверг 18:30
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