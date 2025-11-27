Стометровка

Премьера: 27.11.2025

Режиссер: Кэндзи Иваисава

Жанр: Анимационный, Аниме, Драматический, Спортивный

Продолжительноcть: 100 минут

Возрастные ограничения: 12+

Тогаси — талантливый бегун, которому нет равных в спринте. Все меняется с появлением Комии — упорного новичка без техники, но с железной волей. Их дружба постепенно превращается в соперничество, и спустя годы они вновь встречаются на старте, чтобы выяснить, кто действительно быстрее.