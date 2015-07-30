Спасатели
Страна:
Китай, 2014
Премьера:
в РФ 06.08.2015
Режиссер:
Карл Тоерге
Актеры:
Жанр:
мультфильм
Продолжительноcть:
90 мин
Невероятной красоты тропический остров Гула находится в опасности: механизм, который держит остров парящим в воздухе, сломан, и Гула вот-вот уйдет под воду! Харизматичным и обаятельным, но далеким от подвигов героям волей-неволей придется спасать свой остров и всех его жителей. Ироничные, веселые и безбашенные персонажи проявят настоящие чудеса храбрости, сплотившись перед лицом смертельной опасности и проявив свои лучшие качества: отчаянность, неутомимость и готовность помочь друг другу. Какие трудности им придется преодолеть и какой выход они найдут из непростой ситуации?