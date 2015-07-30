Страна: Китай, 2014

Премьера: в РФ 06.08.2015

Режиссер: Карл Тоерге

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Жанр: мультфильм

Продолжительноcть: 90 мин

Невероятной красоты тропический остров Гула находится в опасности: механизм, который держит остров парящим в воздухе, сломан, и Гула вот-вот уйдет под воду! Харизматичным и обаятельным, но далеким от подвигов героям волей-неволей придется спасать свой остров и всех его жителей. Ироничные, веселые и безбашенные персонажи проявят настоящие чудеса храбрости, сплотившись перед лицом смертельной опасности и проявив свои лучшие качества: отчаянность, неутомимость и готовность помочь друг другу. Какие трудности им придется преодолеть и какой выход они найдут из непростой ситуации?