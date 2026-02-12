  1. Моя Слобода
Сказка о царе Салтане

Премьера:
12.02.2026
 
Режиссер:
Сарик Андреасян
  
Актеры:
Павел Прилучный, Алексей Онежен, Елизавета Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров, Валерия Богданова, Олег Комаров, Алиса Стасюк
  
Жанр:
Фэнтези, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
110 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Остановившемуся на постой в деревенском доме царю Салтану посчастливилось влюбиться в милую, добрую, простую девушку Аннушку. Аннушке посчастливилось выйти замуж за царя и родить ему сына. Ее сестрам и мачехе посчастливилось, словно по мановению волшебной палочки, вслед за Аннушкой оказаться в царском дворце. Но сестры и мачеха не оценили своего счастья, возжелали большего и закрутили интригу. Пока Салтан находится в отъезде, они подменяют письмо и выставляют Аннушку и новорожденного наследника перед царем в дурном свете. Салтан в бешенстве, но велит ждать его возвращения. Однако письмо с приказом снова подменяют. В результате царицу с сыном запечатывают в бочку и бросают в океан на верную погибель…

Сегодня
10:05
Алмаз Синема
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Иллизиум (Новомосковск)
10:20
Люксор Тула
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Люксор Тула
11:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Кинотеатр (Суворов)
11:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:15
Алмаз Синема
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
12:45
Иллизиум (Новомосковск)
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Стар
13:40
Люксор Тула
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25
Алмаз Синема
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
15:00
Иллизиум (Новомосковск)
15:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Синема Стар
16:20
Люксор Тула
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:35
Алмаз Синема
17:10
Синема Стар
17:15
Иллизиум (Новомосковск)
17:20
Люксор Тула
17:45
Кинотеатр (Суворов)
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Стар
18:45
Алмаз Синема
18:50
Иллизиум (Новомосковск)
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
20:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
