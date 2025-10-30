Сират
Премьера:
30.10.2025
Режиссер:
Оливер Лаше
Актеры:
Сержи Лопес, Бруно Нуньес Архона, Стефания Гадда, Джошуа Лиам Хендерсон, Ричард «Бигуи» Беллами, Тонин Жанвье
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
115 минут
Возрастные ограничения:
18+
Луис вместе с сыном отправляется в Марокко на поиски дочери, пропавшей на вечеринке в пустыне. Переезжая с места на место, они узнают о последнем полумифическом рейве на границе с Мавританией. Выжженные земли и первобытный ландшафт пустыни станут отражением их страхов и надежд, и на фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом...
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
22 - 29 октября
27 октября, понедельник 00:00
21 - 29 октября
29 октября, среда 00:00
28 октября, вторник 00:00
29 октября, среда 00:00