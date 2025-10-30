  1. Моя Слобода
Сират

Премьера:
30.10.2025
 
Режиссер:
Оливер Лаше
  
Актеры:
Сержи Лопес, Бруно Нуньес Архона, Стефания Гадда, Джошуа Лиам Хендерсон, Ричард «Бигуи» Беллами, Тонин Жанвье
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
115 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Луис вместе с сыном отправляется в Марокко на поиски дочери, пропавшей на вечеринке в пустыне. Переезжая с места на место, они узнают о последнем полумифическом рейве на границе с Мавританией. Выжженные земли и первобытный ландшафт пустыни станут отражением их страхов и надежд, и на фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом...

