Школа Бабы-яги

Премьера:
22.01.2026
 
Режиссер:
Дмитрий Дакович
  
Актеры:
Ева Смирнова, Андрей Грызлов, Мария Порошина, Станислав Дужников, Владимир Капустин, Елена Воробей, Артем Бобцов, Аграфена Древнова, Дарья Тришкина, Ольга Земскова
  
Жанр:
Приключение
  
Продолжительноcть:
93 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Пытаясь найти пропавших родителей, школьница Лена неожиданно попадает в сказочный мир Тридевятого царства. Она становится ученицей Школы Бабы-яги, а герои русских народных сказок — ее учителями. Чтобы вернуть семью, Лена должна справиться с испытаниями.

