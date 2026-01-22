Школа Бабы-яги

Премьера: 22.01.2026

Режиссер: Дмитрий Дакович

Актеры: Ева Смирнова, Андрей Грызлов, Мария Порошина, Станислав Дужников, Владимир Капустин, Елена Воробей, Артем Бобцов, Аграфена Древнова, Дарья Тришкина, Ольга Земскова

Жанр: Приключение

Продолжительноcть: 93 минуты

Возрастные ограничения: 6+

Пытаясь найти пропавших родителей, школьница Лена неожиданно попадает в сказочный мир Тридевятого царства. Она становится ученицей Школы Бабы-яги, а герои русских народных сказок — ее учителями. Чтобы вернуть семью, Лена должна справиться с испытаниями.