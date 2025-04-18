Шафран. Часть 2

Премьера: 18.04.2025

Режиссер: Каран Сингх Тьяги

Актеры: Акшай Кумар, Анания Пандей, Мадхаван, Сэмми Джонас Хини, Стивен Хартли, Марк Беннингтон, Амит Сиал, Мумита Пал, Алекс О'Нелл, Криш Рао

Жанр: Биография, Исторический, Драматический

Продолжительноcть: 120 минут

Возрастные ограничения: 16+

История о Шанкаране Наире, бесстрашном и харизматичном адвокате, который вел грандиозную юридическую борьбу против могущественной Британской империи, раскрывая миру жестокую правду о резне в Джаллианвала Багхе.