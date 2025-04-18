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Шафран. Часть 2

Шафран. Часть 2

Премьера:
18.04.2025
 
Режиссер:
Каран Сингх Тьяги
  
Актеры:
Акшай Кумар, Анания Пандей, Мадхаван, Сэмми Джонас Хини, Стивен Хартли, Марк Беннингтон, Амит Сиал, Мумита Пал, Алекс О'Нелл, Криш Рао
  
Жанр:
Биография, Исторический, Драматический
  
Продолжительноcть:
120 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

История о Шанкаране Наире, бесстрашном и харизматичном адвокате, который вел грандиозную юридическую борьбу против могущественной Британской империи, раскрывая миру жестокую правду о резне в Джаллианвала Багхе.

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