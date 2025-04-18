Шафран. Часть 2
Премьера:
18.04.2025
Режиссер:
Каран Сингх Тьяги
Актеры:
Акшай Кумар, Анания Пандей, Мадхаван, Сэмми Джонас Хини, Стивен Хартли, Марк Беннингтон, Амит Сиал, Мумита Пал, Алекс О'Нелл, Криш Рао
Жанр:
Биография, Исторический, Драматический
Продолжительноcть:
120 минут
Возрастные ограничения:
16+
История о Шанкаране Наире, бесстрашном и харизматичном адвокате, который вел грандиозную юридическую борьбу против могущественной Британской империи, раскрывая миру жестокую правду о резне в Джаллианвала Багхе.
Сегодня
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
10 - 23 апреля
20 апреля, воскресенье 00:00
10 - 18 апреля
12 - 20 апреля
16 января - 20 апреля
20 апреля, воскресенье 00:00