Рыбка-унывака. Подводное приключение

Рыбка-унывака. Подводное приключение

Премьера:
05.02.2026
 
Режиссер:
Рикард Куссо, Рио Харрингтон
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Фэнтези, Комедия, CategoryForKids
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Нелюдимый мистер Рыба чаще всего пребывает в дурном настроении, за что его прозвали Рыбкой-Унывакой. Когда его дом, развалившись, падает на домик морского конька Пипы, та убеждает его отправиться на поиски Мерцашки — мифической рыбки, исполняющей желания. По пути оказывается, что другие морские обитатели тоже хотят найти чудо-рыбку и исполнить свои мечты. Но Мерцашка может исполнить только одно желание за много лет. Смогут ли герои объединиться, чтобы никто не остался обделенным, а мистер Рыба обрел дом и наконец улыбнулся?

