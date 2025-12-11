Рыбка-унывака. Подводное приключение

Премьера: 05.02.2026

Режиссер: Рикард Куссо, Рио Харрингтон

Жанр: Анимационный, Приключение, Фэнтези, Комедия, CategoryForKids

Возрастные ограничения: 6+

Нелюдимый мистер Рыба чаще всего пребывает в дурном настроении, за что его прозвали Рыбкой-Унывакой. Когда его дом, развалившись, падает на домик морского конька Пипы, та убеждает его отправиться на поиски Мерцашки — мифической рыбки, исполняющей желания. По пути оказывается, что другие морские обитатели тоже хотят найти чудо-рыбку и исполнить свои мечты. Но Мерцашка может исполнить только одно желание за много лет. Смогут ли герои объединиться, чтобы никто не остался обделенным, а мистер Рыба обрел дом и наконец улыбнулся?