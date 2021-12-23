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Последний богатырь: Посланник Тьмы

Последний богатырь: Посланник Тьмы

Премьера:
23.12.2021
 
Режиссер:
Дмитрий Дьяченко
  
Актеры:
Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Екатерина Вилкова, Константин Лавроненко, Тимофей Трибунцев, Евгений Дятлов, Филипп Киркоров, Алеся Лукьянова
  
Жанр:
Приключение
  
Продолжительноcть:
107 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
6.40
 
 

Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь все Белогорье готовится к пиру на весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для почти любой пары молодоженов проблемы. В каком платье пойти под венец невесте? Кольца — простые или волшебные? Свадебное путешествие — на куриных ногах или в ступе? В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Для жителей Белогорья это — волшебный мир, в котором люди перемещаются на странных колесницах, разговаривают с плоскими дощечками и не в состоянии отличить настоящую магию от дешевой детской игрушки. Но, как выясняется, и в этом мире, бок о бок с обычными людьми, неплохо устроились герои старых сказок, и с их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму.

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