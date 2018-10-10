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Последний богатырь

Последний богатырь

Страна:
Россия
 
Премьера:
10.10.2018
 
Режиссер:
Дмитрий Дьяченко
  
Актеры:
Мила Сивацкая, Александр Кухаренко, Марина Калецкая, Сергей Бурунов, Виктор Хориняк, Александр Семчев, Константин Лавроненко, Елена Яковлева, Евгений Дятлов, Екатерина Вилкова
  
Жанр:
Приключение, Комедия, Сказка, ClassicalArt
  
Продолжительноcть:
114 минуты
  
Возрастные ограничения:
12+
 
Рейтинг:
6.40
 
 

Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство – неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему. Год: 2017 Страна: Россия

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