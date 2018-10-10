Последний богатырь

Страна: Россия

Премьера: 10.10.2018

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

Актеры: Мила Сивацкая, Александр Кухаренко, Марина Калецкая, Сергей Бурунов, Виктор Хориняк, Александр Семчев, Константин Лавроненко, Елена Яковлева, Евгений Дятлов, Екатерина Вилкова

Жанр: Приключение, Комедия, Сказка, ClassicalArt

Продолжительноcть: 114 минуты

Возрастные ограничения: 12+

Рейтинг: 6.40

Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство – неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему. Год: 2017 Страна: Россия