Перевозчик душ
Премьера:
28.11.2024
Режиссер:
Брюс Гудисон
Актеры:
Ник Фрост, Сюнневе Карлсен, Люк Норрис, Джордж Бухари, Тесса Парр, Тилли Вудворд
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
91 минута
Возрастные ограничения:
18+
Анна и Патрик недавно расстались. В эту ночь они вместе в одном такси. Водитель пытается завести беседу, но им не до этого. Пара выясняет отношения до тех пор, пока не понимает — их везут не по адресу. А за рулем сидит не человек, а сам дьявол. И он предлагает им одну необычную сделку.
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Завтра
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8 декабря, воскресенье
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00:10
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9 декабря, понедельник
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|Алмаз Синема
10 декабря, вторник
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00:10
|Алмаз Синема
11 декабря, среда
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00:10
|Алмаз Синема
12 декабря, четверг
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00:10
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
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00:10
Завтра
|Алмаз Синема
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00:10
8 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
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00:10
9 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
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00:10
10 декабря, вторник
|Алмаз Синема
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11 декабря, среда
|Алмаз Синема
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12 декабря, четверг
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