Перевозчик душ

Премьера: 28.11.2024

Режиссер: Брюс Гудисон

Актеры: Ник Фрост, Сюнневе Карлсен, Люк Норрис, Джордж Бухари, Тесса Парр, Тилли Вудворд

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 91 минута

Возрастные ограничения: 18+

Анна и Патрик недавно расстались. В эту ночь они вместе в одном такси. Водитель пытается завести беседу, но им не до этого. Пара выясняет отношения до тех пор, пока не понимает — их везут не по адресу. А за рулем сидит не человек, а сам дьявол. И он предлагает им одну необычную сделку.