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Перевозчик душ

Перевозчик душ

Премьера:
28.11.2024
 
Режиссер:
Брюс Гудисон
  
Актеры:
Ник Фрост, Сюнневе Карлсен, Люк Норрис, Джордж Бухари, Тесса Парр, Тилли Вудворд
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
91 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Анна и Патрик недавно расстались. В эту ночь они вместе в одном такси. Водитель пытается завести беседу, но им не до этого. Пара выясняет отношения до тех пор, пока не понимает — их везут не по адресу. А за рулем сидит не человек, а сам дьявол. И он предлагает им одну необычную сделку.

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Касса
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