Паранормальные явления. Мост призраков
Премьера:
11.04.2024
Режиссер:
Лестер Си
Актеры:
Чан Нин, Ко Чэн, Джей Си Линь, Саммер Мэн, Вера Янь, Чжань Ваньжу
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
87 минут
Группа друзей решает провести обряд посвящения в студенты на проклятом мосту. Согласно университетской легенде, нечто потустороннее утащило здесь девушку, которая не дождалась на мосту своего парня. С тех пор тут пропало много студентов, ступивших на 13-ю ступень, и мост закрыли. Нарушив запрет и вступив на мост, ребята попадают в потусторонний мир, вернуться из которого сможет только тот, кто разгадает тайну призрака.
13 апреля, суббота
|
22:20
|Алмаз Синема
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 апреля, воскресенье
|
22:20
|Алмаз Синема
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 апреля, понедельник
|
22:20
|Алмаз Синема
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 апреля, вторник
|
22:20
|Алмаз Синема
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 апреля, среда
|
22:20
|Алмаз Синема
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
14 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
15 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
16 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
17 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
19 августа - 14 апреля 2023
11 - 18 апреля
11 - 17 апреля
11 - 17 апреля
11 - 17 апреля
18 октября - 20 апреля 2023