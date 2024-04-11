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Паранормальные явления. Мост призраков

Паранормальные явления. Мост призраков

Премьера:
11.04.2024
 
Режиссер:
Лестер Си
  
Актеры:
Чан Нин, Ко Чэн, Джей Си Линь, Саммер Мэн, Вера Янь, Чжань Ваньжу
  
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
87 минут
  

Группа друзей решает провести обряд посвящения в студенты на проклятом мосту. Согласно университетской легенде, нечто потустороннее утащило здесь девушку, которая не дождалась на мосту своего парня. С тех пор тут пропало много студентов, ступивших на 13-ю ступень, и мост закрыли. Нарушив запрет и вступив на мост, ребята попадают в потусторонний мир, вернуться из которого сможет только тот, кто разгадает тайну призрака.

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