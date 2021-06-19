Оккупация: Миссия «Дождь»
Страна:
Австралия, США, 2020
Премьера:
в РФ 17.06.2021
Режиссер:
Люк Спарк
Актеры:
Темуэра Моррисон, Джейсон Айзекс, Дэниэл Гиллис, Кен Жонг, Дэниэл Юинг, Лоуренс Макор, Джет Трантер, Дена Каплан, Дэвид Робертс, Винс Колосимо
Жанр:
боевик, фантастика
Продолжительноcть:
128 мин
Сбор в мире:
$331 091,00
После инопланетного вторжения на Земле в живых осталась лишь небольшая группа людей в Сиднее. С каждым днем жертв становится все больше. Отчаянные австралийцы продолжают попытки сопротивления. Но, чтобы спасти человечество, они должны совершить невозможное…
Сегодня
|16:40
|Алмаз Синема
Завтра
|16:40
|Алмаз Синема
21 июня, понедельник
|16:40
|Алмаз Синема
22 июня, вторник
|16:40
|Алмаз Синема
23 июня, среда
|16:40
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
16:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
16:40
21 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
16:40
22 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
16:40
23 июня, среда
|Алмаз Синема
|
16:40
20 - 27 июня
22 - 29 июня
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
4 июля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽