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Оккупация: Миссия «Дождь»

Оккупация: Миссия «Дождь»

Страна:
Австралия, США, 2020
 
Премьера:
в РФ 17.06.2021
 
Режиссер:
Люк Спарк
  
Актеры:
Темуэра Моррисон, Джейсон Айзекс, Дэниэл Гиллис, Кен Жонг, Дэниэл Юинг, Лоуренс Макор, Джет Трантер, Дена Каплан, Дэвид Робертс, Винс Колосимо
  
Жанр:
боевик, фантастика
  
Продолжительноcть:
128 мин
  
Сбор в мире:
$331 091,00
 

После инопланетного вторжения на Земле в живых осталась лишь небольшая группа людей в Сиднее. С каждым днем жертв становится все больше. Отчаянные австралийцы продолжают попытки сопротивления. Но, чтобы спасти человечество, они должны совершить невозможное…

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Сегодня
16:40 Алмаз Синема
Завтра
16:40 Алмаз Синема
21 июня, понедельник
16:40 Алмаз Синема
22 июня, вторник
16:40 Алмаз Синема
23 июня, среда
16:40 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
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