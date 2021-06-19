Оккупация: Миссия «Дождь»

Страна: Австралия, США, 2020

Премьера: в РФ 17.06.2021

Режиссер: Люк Спарк

Актеры: Темуэра Моррисон, Джейсон Айзекс, Дэниэл Гиллис, Кен Жонг, Дэниэл Юинг, Лоуренс Макор, Джет Трантер, Дена Каплан, Дэвид Робертс, Винс Колосимо

Жанр: боевик, фантастика

Продолжительноcть: 128 мин

Сбор в мире: $331 091,00

После инопланетного вторжения на Земле в живых осталась лишь небольшая группа людей в Сиднее. С каждым днем жертв становится все больше. Отчаянные австралийцы продолжают попытки сопротивления. Но, чтобы спасти человечество, они должны совершить невозможное…