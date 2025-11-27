  1. Моя Слобода
Океан чудес

Премьера:
15.01.2026
 
Режиссер:
Тянь Сяопэн
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Фэнтези, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
107 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Шэн очень скучает по маме, но отец и мачеха полностью поглощены заботами о младшем ребенке. В день рождения девочки семейство отправляется в морской круиз. Вечером поднимается сильный шторм, и Шэн смывает за борт, где она встречает загадочное существо, о котором ей когда-то рассказывала мама. Решив, что оно приведет ее к маме, девочка попадает в полный удивительных обитателей волшебный мир. Там ей предстоит преодолеть немало препятствий, чтобы спасти своего нового друга и вернуться домой.

