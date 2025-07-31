Одно целое
Премьера:
31.07.2025
Режиссер:
Майкл Шэнкс
Актеры:
Элисон Бри, Дейв Франко, Деймон Херриман, Джек Кенни, Санни С.Валия, М.Дж.Дорнинг, Карл Ричмонд, Миа Моррисси, Чарли Лис, Сара Лэнг
Жанр:
Фантастика, Ужасы
Продолжительноcть:
102 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
6.80
После переезда в уединенный загородный дом супруги, чьи отношения погрязли в рутине, сталкиваются с паранормальным явлением, которое полностью меняет их жизни, их любовь и даже их плоть. После переезда в уединенный загородный дом пара, переживающая кризис в отношениях, сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое.
Сегодня
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
