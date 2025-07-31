Премьера: 31.07.2025

Режиссер: Майкл Шэнкс

Актеры: Элисон Бри, Дейв Франко, Деймон Херриман, Джек Кенни, Санни С.Валия, М.Дж.Дорнинг, Карл Ричмонд, Миа Моррисси, Чарли Лис, Сара Лэнг

Жанр: Фантастика, Ужасы

Продолжительноcть: 102 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 6.80

После переезда в уединенный загородный дом пара, переживающая кризис в отношениях, сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое.