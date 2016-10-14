афиша
афиша
Регистрация
Одиссея

Одиссея

Страна:
Франция, 2016
 
Премьера:
в РФ 01.12.2016
 
Режиссер:
Жером Салль
  
Актеры:
Ламбер Вильсон, Одри Тоту, Пьер Нине, Микаэль Бундред, Хлоя Хиршман, Дженна Сарас, Сабина Палфи, Кевин Отто, Ирина Микколи, Дилан Эди
  
Жанр:
мелодрама, приключения
  
Продолжительноcть:
122 мин
  

Есть пути, которые не отыщешь на картах. Есть цели, которые укажет только любовь. «Одиссея» — самый масштабный приключенческий проект современного французского кино. История героя, открывшего человечеству «второй космос». Его экспедиции вдохновили миллионы. Его главное путешествие осталось тайной. Первопроходец. Мечтатель. Бунтарь. Легендарный Жак-Ив Кусто: его корабль, его открытия, его настоящая Одиссея — в зрелищной и пронзительной саге от автора «Туриста» и режиссера дилогии «Ларго Винч» Жерома Салля.

Купить билет
Сегодня
17:30 ДКЖкино
Завтра
17:30 ДКЖкино
25 декабря, воскресенье
13:30 ДКЖкино
26 декабря, понедельник
15:50 ДКЖкино
27 декабря, вторник
15:50 ДКЖкино
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика