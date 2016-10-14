Страна: Франция, 2016

Премьера: в РФ 01.12.2016

Режиссер: Жером Салль

Актеры: Ламбер Вильсон, Одри Тоту, Пьер Нине, Микаэль Бундред, Хлоя Хиршман, Дженна Сарас, Сабина Палфи, Кевин Отто, Ирина Микколи, Дилан Эди

Жанр: мелодрама, приключения

Продолжительноcть: 122 мин

Есть пути, которые не отыщешь на картах. Есть цели, которые укажет только любовь. «Одиссея» — самый масштабный приключенческий проект современного французского кино. История героя, открывшего человечеству «второй космос». Его экспедиции вдохновили миллионы. Его главное путешествие осталось тайной. Первопроходец. Мечтатель. Бунтарь. Легендарный Жак-Ив Кусто: его корабль, его открытия, его настоящая Одиссея — в зрелищной и пронзительной саге от автора «Туриста» и режиссера дилогии «Ларго Винч» Жерома Салля.