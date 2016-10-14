Одиссея
Страна:
Франция, 2016
Премьера:
в РФ 01.12.2016
Режиссер:
Жером Салль
Актеры:
Ламбер Вильсон, Одри Тоту, Пьер Нине, Микаэль Бундред, Хлоя Хиршман, Дженна Сарас, Сабина Палфи, Кевин Отто, Ирина Микколи, Дилан Эди
Жанр:
мелодрама, приключения
Продолжительноcть:
122 мин
Есть пути, которые не отыщешь на картах. Есть цели, которые укажет только любовь. «Одиссея» — самый масштабный приключенческий проект современного французского кино. История героя, открывшего человечеству «второй космос». Его экспедиции вдохновили миллионы. Его главное путешествие осталось тайной. Первопроходец. Мечтатель. Бунтарь. Легендарный Жак-Ив Кусто: его корабль, его открытия, его настоящая Одиссея — в зрелищной и пронзительной саге от автора «Туриста» и режиссера дилогии «Ларго Винч» Жерома Салля.
Сегодня
|17:30
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Завтра
|17:30
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25 декабря, воскресенье
|13:30
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26 декабря, понедельник
|15:50
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27 декабря, вторник
|15:50
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