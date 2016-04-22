Несносные леди

Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 28.04.2016

Режиссер: Гэрри Маршалл

Актеры: Дженнифер Энистон, Джулия Робертс, Кейт Хадсон, Джейсон Судейкис, Бритт Робертсон, Тимоти Олифант, Шэй Митчелл, Сара Чок, Кристин Лэйкин

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 118 мин

Фитнес и шопинг, капризные предки и непослушные дети, завистливые подружки и надоевшие бывшие — милые составляющие настоящего женского счастья. А также мужского, если ты — отец-одиночка. И неважно, где и как сведет вас жизнь, если ты встретишь настоящую любовь. Главное — не сдаваться! Ведь судьба — это большой супермаркет, а не магазин на диване.