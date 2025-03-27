Наступит лето
Премьера:
27.03.2025
Режиссер:
Кирилл Султанов
Актеры:
Микита Воронов, Марк Эйдельштейн, Кирилл Кяро, Валентина Стойилкович, Денис Хохрин, Никита Оносов, Ксения Гусева, Арсений Каверзин, Дарья Могильникова, Сергей Каверин, Наталья Батрак
Жанр:
Драматический, Криминальный
Продолжительноcть:
94 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Детдомовец Никита бежит от правосудия в Москву, где знакомится с Дэном — богатым сиротой, который предлагает Никите билет в лучшую жизнь в обмен на дружбу с ним. Никита соглашается, не догадываясь, какую цену ему придется за это заплатить.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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