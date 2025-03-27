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Наступит лето

Наступит лето

Премьера:
27.03.2025
 
Режиссер:
Кирилл Султанов
  
Актеры:
Микита Воронов, Марк Эйдельштейн, Кирилл Кяро, Валентина Стойилкович, Денис Хохрин, Никита Оносов, Ксения Гусева, Арсений Каверзин, Дарья Могильникова, Сергей Каверин, Наталья Батрак
  
Жанр:
Драматический, Криминальный
  
Продолжительноcть:
94 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Детдомовец Никита бежит от правосудия в Москву, где знакомится с Дэном — богатым сиротой, который предлагает Никите билет в лучшую жизнь в обмен на дружбу с ним. Никита соглашается, не догадываясь, какую цену ему придется за это заплатить.

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