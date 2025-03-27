Наступит лето

Премьера: 27.03.2025

Режиссер: Кирилл Султанов

Актеры: Микита Воронов, Марк Эйдельштейн, Кирилл Кяро, Валентина Стойилкович, Денис Хохрин, Никита Оносов, Ксения Гусева, Арсений Каверзин, Дарья Могильникова, Сергей Каверин, Наталья Батрак

Жанр: Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 94 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Детдомовец Никита бежит от правосудия в Москву, где знакомится с Дэном — богатым сиротой, который предлагает Никите билет в лучшую жизнь в обмен на дружбу с ним. Никита соглашается, не догадываясь, какую цену ему придется за это заплатить.