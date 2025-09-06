  1. Моя Слобода
Мульт в кино. Выпуск №186. Большая ми-ми-миссия

Премьера:
06.09.2025
 
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
  
Возрастные ограничения:
0+
 

Ми-ми-мишки расскажут, что волшебство начинается с простых вещей: замок из песка, домашний пляж или полет на воздушном шаре, — все возможно, если рядом друзья. А ми-ми-мишки снова в центре событий: на этот раз, они строят машину мечты, устраивают экскурсию и делают много добрых дел.

