Мульт в кино. Выпуск №186. Большая ми-ми-миссия
Премьера:
06.09.2025
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
Возрастные ограничения:
0+
Ми-ми-мишки расскажут, что волшебство начинается с простых вещей: замок из песка, домашний пляж или полет на воздушном шаре, — все возможно, если рядом друзья. А ми-ми-мишки снова в центре событий: на этот раз, они строят машину мечты, устраивают экскурсию и делают много добрых дел.
20 сентября - 1 октября
3 февраля - 27 сентября 2024
18 мая - 1 октября
19 августа - 21 сентября 2023
8 - 24 сентября
11 - 24 сентября