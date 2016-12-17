МУЛЬТ в кино. Выпуск №43. С Новым МУЛЬТОМ!
Страна:
Россия, 2016
Премьера:
в РФ 24.12.2016
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, детский
Продолжительноcть:
45 мин
С Новым МУЛЬТОМ! Встретим любимый праздник вместе! Лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк будут вручать подарки всем жителям Бумажного леса, Тима и Тома поздравят Деда Мороза, а Ангелы Бэби отправятся к нему в Великий Устюг! В 43-м выпуске «МУЛЬТ в кино» покажем самые новые эпизоды мультфильмов «Лунтик и его друзья», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Йоко», «Ангел Бэби» и «Ми-Ми-Мишки».
Сегодня
Сегодня
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:00
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
11:00
14:20
Завтра
|ДКЖкино
|
11:05
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:00
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
11:00
14:20