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МУЛЬТ в кино. Выпуск №43. С Новым МУЛЬТОМ!

МУЛЬТ в кино. Выпуск №43. С Новым МУЛЬТОМ!

Страна:
Россия, 2016
 
Премьера:
в РФ 24.12.2016
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
 
  
Жанр:
мультфильм, детский
  
Продолжительноcть:
45 мин
  

С Новым МУЛЬТОМ! Встретим любимый праздник вместе! Лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк будут вручать подарки всем жителям Бумажного леса, Тима и Тома поздравят Деда Мороза, а Ангелы Бэби отправятся к нему в Великий Устюг! В 43-м выпуске «МУЛЬТ в кино» покажем самые новые эпизоды мультфильмов «Лунтик и его друзья», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Йоко», «Ангел Бэби» и «Ми-Ми-Мишки».

 

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