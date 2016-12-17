МУЛЬТ в кино. Выпуск №43. С Новым МУЛЬТОМ!

Страна: Россия, 2016

Премьера: в РФ 24.12.2016

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, детский

Продолжительноcть: 45 мин

С Новым МУЛЬТОМ! Встретим любимый праздник вместе! Лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк будут вручать подарки всем жителям Бумажного леса, Тима и Тома поздравят Деда Мороза, а Ангелы Бэби отправятся к нему в Великий Устюг! В 43-м выпуске «МУЛЬТ в кино» покажем самые новые эпизоды мультфильмов «Лунтик и его друзья», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Йоко», «Ангел Бэби» и «Ми-Ми-Мишки».