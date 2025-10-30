Мажор в Дубае

Премьера: 30.10.2025

Режиссер: Егор Чичканов

Актеры: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Елизавета Шакира, Виталия Корниенко, Александр Обласов, Линда Лапиньш

Жанр: Приключение, Комедия

Возрастные ограничения: 16+

Лучший друг Мажора Ваня Соловьев мечтает устроить роскошную свадьбу с Верой, но просить о деньгах считает недостойным. Решив заработать сам, он отправляется в Дубай, чтобы заняться криптовалютой. Однако вместо легкого дохода Ваня впутывается в криминальную авантюру международного масштаба и теперь вынужден скрываться в самом бедном районе Дубая. Здесь его и находит прилетевший спасать друга Соколовский, на пути у которого тут же встают местные финансовые воротилы и их головорезы.