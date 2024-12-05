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Маша и Медведь в кино: Парк чудес

Маша и Медведь в кино: Парк чудес

Премьера:
05.12.2024
 
Режиссер:
Васико Бедошвили, Василий Волков, Елена Чернова, Джалиль Ризванов, Екатерина Грошева
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
60 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Вы верите в чудеса? Медведь вот не очень — он ведь уже взрослый. Зато Маша точно знает: они не просто есть, их можно найти вообще повсюду! А больше всего — в парке аттракционов: не зря же он называется Парком чудес, правда? Не пропустите новую фантастическую историю о Маше и Медведе! Вас ждут удивительные приключения, необыкновенные знакомства и даже… волшебный дракон! Только — тс-с-с! Пока что это большой секрет!

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Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Синема Стар
10:40
Люксор Тула
11:05
Иллизиум (Новомосковск)
11:45
Синема Стар
13:10
Кинотеатр (Суворов)
13:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:15
Кинотеатр 3D (Венев)
13:20
Иллизиум (Новомосковск)
13:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10
Алмаз Синема
14:20
Иллизиум (Новомосковск)
15:20
Люксор Тула
15:50
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16:00
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16:00
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