Маша и Медведь в кино: Парк чудес
Премьера:
05.12.2024
Режиссер:
Васико Бедошвили, Василий Волков, Елена Чернова, Джалиль Ризванов, Екатерина Грошева
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
60 минут
Возрастные ограничения:
6+
Вы верите в чудеса? Медведь вот не очень — он ведь уже взрослый. Зато Маша точно знает: они не просто есть, их можно найти вообще повсюду! А больше всего — в парке аттракционов: не зря же он называется Парком чудес, правда? Не пропустите новую фантастическую историю о Маше и Медведе! Вас ждут удивительные приключения, необыкновенные знакомства и даже… волшебный дракон! Только — тс-с-с! Пока что это большой секрет!
Сегодня
Завтра
7 декабря, суббота
8 декабря, воскресенье
9 декабря, понедельник
10 декабря, вторник
11 декабря, среда
Сегодня
Завтра
7 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
09:45
14:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
13:10
15:50
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:00
13:15
16:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
13:15
16:00
|Люксор Тула
|
11:00
15:40
17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:45
|Синема Стар
|
10:20
11:45
8 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
09:45
14:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
13:10
15:50
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:00
13:15
16:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
13:15
16:00
|Люксор Тула
|
11:00
15:40
17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:45
|Синема Стар
|
10:20
11:45
9 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
09:45
14:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
13:10
15:50
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
16:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
13:15
16:00
|Люксор Тула
|
11:00
15:40
17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:45
16:05
|Синема Стар
|
10:20
11:45
10 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
09:45
14:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
13:10
15:50
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:00
13:15
16:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
13:15
16:00
|Люксор Тула
|
11:00
15:40
17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
13:45
16:05
|Синема Стар
|
10:20
11:45
11 декабря, среда
|Алмаз Синема
|
09:45
14:10
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
13:10
15:50
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:00
13:15
16:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
13:15
16:00
|Люксор Тула
|
11:00
15:40
17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
14:10
|Синема Стар
|
10:20
11:45
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