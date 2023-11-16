Манюня: Новогодние приключения

Премьера: 14.12.2023

Режиссер: Арман Марутян

Актеры: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карине Мнацаканян, Грант Тохатян, Джульетта Степанян, Мариам Мано, Арсен Григорян, Арман Навасардян

Жанр: Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 85 минут

Новый год для Манюни, Наринэ и Каринэ может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой! Их семьи экстренно принимают решение — отправиться в горы. Полная приключений дорога приводит героев в заветный дом, который становится разочарованием: грязь, сырость, сломанная мебель, а главное — непрошенные гости. Удастся ли героям подружиться, найти праздничное настроение и встретить Новый год по-настоящему волшебно?