Манюня: Новогодние приключения
Премьера:
14.12.2023
Режиссер:
Арман Марутян
Актеры:
Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карине Мнацаканян, Грант Тохатян, Джульетта Степанян, Мариам Мано, Арсен Григорян, Арман Навасардян
Жанр:
Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
85 минут
Новый год для Манюни, Наринэ и Каринэ может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой! Их семьи экстренно принимают решение — отправиться в горы. Полная приключений дорога приводит героев в заветный дом, который становится разочарованием: грязь, сырость, сломанная мебель, а главное — непрошенные гости. Удастся ли героям подружиться, найти праздничное настроение и встретить Новый год по-настоящему волшебно?
6 - 13 декабря
4 октября - 13 декабря
7 - 13 декабря
2 - 20 декабря
19 августа - 20 декабря
7 - 13 декабря