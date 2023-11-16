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Манюня: Новогодние приключения

Манюня: Новогодние приключения

Премьера:
14.12.2023
 
Режиссер:
Арман Марутян
  
Актеры:
Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карине Мнацаканян, Грант Тохатян, Джульетта Степанян, Мариам Мано, Арсен Григорян, Арман Навасардян
  
Жанр:
Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
85 минут
  

Новый год для Манюни, Наринэ и Каринэ может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой! Их семьи экстренно принимают решение — отправиться в горы. Полная приключений дорога приводит героев в заветный дом, который становится разочарованием: грязь, сырость, сломанная мебель, а главное — непрошенные гости. Удастся ли героям подружиться, найти праздничное настроение и встретить Новый год по-настоящему волшебно?

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