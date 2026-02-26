Премьера: 26.02.2026

Режиссер: Иван Шерстников

Актеры: Владимир Веревочкин, Андрей Скабара, Валерия Припасникова, Сергей Киселев

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 74 минуты

Возрастные ограничения: 16+

Капитан Олег Мангул отправляется в отдаленный город расследовать загадочное исчезновение студентов, но очень скоро понимает: в этом месте что-то глубоко не так. Странные свидетели, жуткие видения и следы, ведущие в горы, сталкивают его с тайной, которую невозможно объяснить человеческой логикой. Пытаясь выбраться из ловушки, Мангул оказывается втянут в опасный конфликт, где реальность и обман переплетаются, а его собственное прошлое начинает играть решающую роль.