Мангул

Премьера:
26.02.2026
 
Режиссер:
Иван Шерстников
  
Актеры:
Владимир Веревочкин, Андрей Скабара, Валерия Припасникова, Сергей Киселев
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
74 минуты
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Капитан Олег Мангул отправляется в отдаленный город расследовать загадочное исчезновение студентов, но очень скоро понимает: в этом месте что-то глубоко не так. Странные свидетели, жуткие видения и следы, ведущие в горы, сталкивают его с тайной, которую невозможно объяснить человеческой логикой. Пытаясь выбраться из ловушки, Мангул оказывается втянут в опасный конфликт, где реальность и обман переплетаются, а его собственное прошлое начинает играть решающую роль.

