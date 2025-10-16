Премьера: 16.10.2025

Режиссер: Бакур Бакурадзе

Актеры: Илья Озолин, Вера Енгалычева, Евгений Романцов, Дмитрий Соломыкин, Уршула Малка, Андрей Максимов, Семен Алешин, Егор Анисимов, Федор Кудряшов

Жанр: Биография, Драматический

Продолжительноcть: 105 минут

Возрастные ограничения: 16+

Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь стали непримиримыми врагами. До их дуэли остается всего несколько часов, но никто из друзей, родственников и приятелей поэта не задумывается о трагическом финале.