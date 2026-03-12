Лекарь 2: Наследие Авиценны

Премьера: 12.03.2026

Режиссер: Филипп Штельцль

Актеры: Эйдан Гиллен, Лиам Каннингем, Том Пейн, Сара Кестелман, Андерс Улоф Грундберг, Оуэн Тил, Эмили Кокс, Эмма Ригби, Джаухар Бен Айед, Ральф Беркин, Джереми Уилер

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 144 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Доктор из Персии Роб Коул вместе со своим ребенком приезжает в Англию после трагической гибели жены. Оказавшись среди тех, кому было отказано во входе в Лондон из-за городских предписаний, он создает лечебницу за воротами для нуждающихся, показывая свое исключительное мастерство врачевания. Это привлекает внимание короля, который незамедлительно призывает его для лечения своей дочери. Но в самом сердце власти его ждут испытания, где право спасать жизни приходится отстаивать не только знаниями, но и мужеством.