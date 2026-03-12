  1. Моя Слобода
Лекарь 2: Наследие Авиценны

Лекарь 2: Наследие Авиценны

Премьера:
12.03.2026
 
Режиссер:
Филипп Штельцль
  
Актеры:
Эйдан Гиллен, Лиам Каннингем, Том Пейн, Сара Кестелман, Андерс Улоф Грундберг, Оуэн Тил, Эмили Кокс, Эмма Ригби, Джаухар Бен Айед, Ральф Беркин, Джереми Уилер
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
144 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Доктор из Персии Роб Коул вместе со своим ребенком приезжает в Англию после трагической гибели жены. Оказавшись среди тех, кому было отказано во входе в Лондон из-за городских предписаний, он создает лечебницу за воротами для нуждающихся, показывая свое исключительное мастерство врачевания. Это привлекает внимание короля, который незамедлительно призывает его для лечения своей дочери. Но в самом сердце власти его ждут испытания, где право спасать жизни приходится отстаивать не только знаниями, но и мужеством.

