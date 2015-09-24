Страна: Великобритания, Франция, 2015

Премьера: в РФ 01.10.2015

Режиссер: Брайан Хелгеленд

Актеры: Том Харди, Эмили Браунинг, Тэрон Эджертон, Пол Беттани, Анейрин Барнард, Колин Морган, Дэвид Тьюлис, Кристофер Экклстон

Жанр: криминал, драма

Продолжительноcть: 131 мин

Фильм расскажет историю близнецов Реджи и Ронни Крэй, культовых фигур преступного мира Великобритании 1960-х. Братья возглавляли самую влиятельную бандитскую группировку Ист-Энда. В их послужном списке: вооруженные грабежи, рэкет, поджоги, покушения, убийства и собственный ночной клуб, куда доезжали даже голливудские знаменитости. Среди их жертв — криминальные авторитеты Джек МакВитти и Джордж Корнелл.