Легенда
Страна:
Великобритания, Франция, 2015
Премьера:
в РФ 01.10.2015
Режиссер:
Брайан Хелгеленд
Актеры:
Том Харди, Эмили Браунинг, Тэрон Эджертон, Пол Беттани, Анейрин Барнард, Колин Морган, Дэвид Тьюлис, Кристофер Экклстон
Жанр:
криминал, драма
Продолжительноcть:
131 мин
Фильм расскажет историю близнецов Реджи и Ронни Крэй, культовых фигур преступного мира Великобритании 1960-х. Братья возглавляли самую влиятельную бандитскую группировку Ист-Энда. В их послужном списке: вооруженные грабежи, рэкет, поджоги, покушения, убийства и собственный ночной клуб, куда доезжали даже голливудские знаменитости. Среди их жертв — криминальные авторитеты Джек МакВитти и Джордж Корнелл.
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|Онлайн-кинотеатр Tele2, (Искра)
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