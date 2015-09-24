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Легенда

Легенда

Страна:
Великобритания, Франция, 2015
 
Премьера:
в РФ 01.10.2015
 
Режиссер:
Брайан Хелгеленд
  
Актеры:
Том Харди, Эмили Браунинг, Тэрон Эджертон, Пол Беттани, Анейрин Барнард, Колин Морган, Дэвид Тьюлис, Кристофер Экклстон
  
Жанр:
криминал, драма
  
Продолжительноcть:
131 мин
  

 

Фильм расскажет историю близнецов Реджи и Ронни Крэй, культовых фигур преступного мира Великобритании 1960-х. Братья возглавляли самую влиятельную бандитскую группировку Ист-Энда. В их послужном списке: вооруженные грабежи, рэкет, поджоги, покушения, убийства и собственный ночной клуб, куда доезжали даже голливудские знаменитости. Среди их жертв — криминальные авторитеты Джек МакВитти и Джордж Корнелл.

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