Кто-то должен умереть

Премьера:
19.02.2026
 
Режиссер:
Евгений Григорьев
  
Актеры:
Юлия Снигирь, Павел Деревянко, Аглая Тарасова, Денис Прытков, Валентин Самохин
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
74 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Две семейные пары отправляются на обычный дружеский уикенд в загородном доме. Казалось бы, теплая атмосфера, отдых от города… Но одна из женщин знает страшную тайну — она решает сыграть с неверным мужем и его любовницей в игру, в которой герои должны доказать, что по-настоящему любят друг друга. А иначе — кто-то должен умереть.

