Премьера: 26.03.2026

Режиссер: Марко Бацкович

Актеры: Милош Бикович, Миодраг Крстович, Младен Андреевич, Милена Предич, Марко «Мак» Пантелич, Милутин Дапчевич, Аница Добра, Младен Совиль, Матеа Милосавлевич, Марко Йокич

Жанр: Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 84 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Молодой и полный энтузиазма биолог получает работу в отдаленном уголке. Здесь нет ни интернета, ни связи, только маленькая хижина и камеры — для наблюдения за животными в лесу. Заметив однажды на записях странного незнакомца, биолог, начинает задаваться вопросом: кто за кем здесь на самом деле наблюдает?