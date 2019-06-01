Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 06.06.2019

Режиссер: Дмитрий Астрахан

Актеры: Виктор Васильев, Анар Халилов, Эльвира Болгова, Наталья Бергер, Олег Васильков, Сергей Чугай, Михаил Зуй, Георгий Малявский, Валерия Кожевникова

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 104 мин

Молодой бизнесмен Юрий Платонов с легкостью достиг всего, о чем можно было мечтать: крупный издательский дом, положение в обществе, красавица жена и даже личный самолёт… Он успешен во всём, за что ни берётся — так не бывает! Похоже, что его жизнь — кем-то лихо срежиссированный фейк...