Игра
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 06.06.2019
Режиссер:
Дмитрий Астрахан
Актеры:
Виктор Васильев, Анар Халилов, Эльвира Болгова, Наталья Бергер, Олег Васильков, Сергей Чугай, Михаил Зуй, Георгий Малявский, Валерия Кожевникова
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
104 мин
Молодой бизнесмен Юрий Платонов с легкостью достиг всего, о чем можно было мечтать: крупный издательский дом, положение в обществе, красавица жена и даже личный самолёт… Он успешен во всём, за что ни берётся — так не бывает! Похоже, что его жизнь — кем-то лихо срежиссированный фейк...
12 июня, среда
|21:30
|Киносити