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Игра

Игра

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 06.06.2019
 
Режиссер:
Дмитрий Астрахан
  
Актеры:
Виктор Васильев, Анар Халилов, Эльвира Болгова, Наталья Бергер, Олег Васильков, Сергей Чугай, Михаил Зуй, Георгий Малявский, Валерия Кожевникова
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
104 мин
  

Молодой бизнесмен Юрий Платонов с легкостью достиг всего, о чем можно было мечтать: крупный издательский дом, положение в обществе, красавица жена и даже личный самолёт… Он успешен во всём, за что ни берётся — так не бывает! Похоже, что его жизнь — кем-то лихо срежиссированный фейк...

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21:30 Киносити
Завтра
10:20 Киносити
21:30 Киносити
8 июня, суббота
10:20 Киносити
21:30 Киносити
9 июня, воскресенье
10:20 Киносити
21:30 Киносити
10 июня, понедельник
10:20 Киносити
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