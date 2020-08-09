Форпост
Страна:
Болгария, США, 2020
Премьера:
в РФ 13.08.2020
Режиссер:
Род Лури
Актеры:
Орландо Блум, Скотт Иствуд, Калеб Лэндри Джонс, Майло Гибсон, Джейкоб Скипио, Джек Кеси, Селина Синден, Александр Арнольд, Тейлор Джон Смит, Бобби Локвуд
Жанр:
драма, исторический, военный
Бюджет:
$18 000 000,00
Рейтинг Кинопоиска:
6,34
Фильм основан на реальных событиях, описанных в книге «Форпост: нерассказанная история американской доблести»: взвод американских солдат на отдаленном боевом форпосте Китинг в глубине афганских гор вступает в неравный бой с превосходящими силами бойцов Талибана. Битва при Камдеше стала самым кровопролитным сражением в афганской войне в 2009 году, а взвод Bravo Troop 3-61 CAV стал самой орденоносной частью американской армии за время 19-летнего военного конфликта.
Сегодня
|13:25
|Алмаз Синема
|19:15
|Алмаз Синема
Завтра
|13:25
|Алмаз Синема
|19:15
|Алмаз Синема
15 августа, суббота
|13:25
|Алмаз Синема
|19:15
|Алмаз Синема
16 августа, воскресенье
|13:25
|Алмаз Синема
|19:15
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
13:25
19:15
Завтра
|Алмаз Синема
|
13:25
19:15
15 августа, суббота
|Алмаз Синема
|
13:25
19:15
16 августа, воскресенье
|Алмаз Синема
|
13:25
19:15
30 августа, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
5 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽