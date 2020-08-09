Страна: Болгария, США, 2020

Премьера: в РФ 13.08.2020

Режиссер: Род Лури

Актеры: Орландо Блум, Скотт Иствуд, Калеб Лэндри Джонс, Майло Гибсон, Джейкоб Скипио, Джек Кеси, Селина Синден, Александр Арнольд, Тейлор Джон Смит, Бобби Локвуд

Жанр: драма, исторический, военный

Бюджет: $18 000 000,00

Рейтинг Кинопоиска: 6,34

Фильм основан на реальных событиях, описанных в книге «Форпост: нерассказанная история американской доблести»: взвод американских солдат на отдаленном боевом форпосте Китинг в глубине афганских гор вступает в неравный бой с превосходящими силами бойцов Талибана. Битва при Камдеше стала самым кровопролитным сражением в афганской войне в 2009 году, а взвод Bravo Troop 3-61 CAV стал самой орденоносной частью американской армии за время 19-летнего военного конфликта.