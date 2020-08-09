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Форпост

Форпост

Страна:
Болгария, США, 2020
 
Премьера:
в РФ 13.08.2020
 
Режиссер:
Род Лури
  
Актеры:
Орландо Блум, Скотт Иствуд, Калеб Лэндри Джонс, Майло Гибсон, Джейкоб Скипио, Джек Кеси, Селина Синден, Александр Арнольд, Тейлор Джон Смит, Бобби Локвуд
  
Жанр:
драма, исторический, военный
  
Бюджет:
$18 000 000,00
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,34
          
 

Фильм основан на реальных событиях, описанных в книге «Форпост: нерассказанная история американской доблести»: взвод американских солдат на отдаленном боевом форпосте Китинг в глубине афганских гор вступает в неравный бой с превосходящими силами бойцов Талибана. Битва при Камдеше стала самым кровопролитным сражением в афганской войне в 2009 году, а взвод Bravo Troop 3-61 CAV стал самой орденоносной частью американской армии за время 19-летнего военного конфликта.

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