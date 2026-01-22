  1. Моя Слобода
Флибубу

Премьера:
22.01.2026
 
Режиссер:
Йенс Меллер
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Фэнтези, Комедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
82 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 

После встречи с Флибубу, очаровательным пушистым существом из другого измерения, юный Томас отправляется в фантастический мир, где осуществляются заветные мечты. Однако правила этого мира не так просты, а у каждого желания есть своя цена и свои последствия.

