Премьера: 22.01.2026

Режиссер: Йенс Меллер

Жанр: Анимационный, Приключение, Фэнтези, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 82 минуты

Возрастные ограничения: 6+

После встречи с Флибубу, очаровательным пушистым существом из другого измерения, юный Томас отправляется в фантастический мир, где осуществляются заветные мечты. Однако правила этого мира не так просты, а у каждого желания есть своя цена и свои последствия.