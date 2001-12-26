Страна: Франция, США, Испания

Премьера: 26.12.2001

Режиссер: Алехандро Аменабар

Актеры: Николь Кидман, Фионнула Флэнаган, Кристофер Экклстон, Эрик Сайкс, Элейн Кэссиди, Рене Ашерсон, Кит Аллен, Мишель Фэрли

Жанр: Детективы, Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 101 минута

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 7.40

Грейс прячет своих детей в уединенном особняке на острове, где семейство дожидается окончания Второй мировой войны. Войны, с которой должен вернуться муж Грейс. Ее дочь и сын страдают странным заболеванием, они не выносят прямого дневного света. Когда в доме появляются трое новых слуг, им приходится соблюдать правила: все комнаты всегда должны быть в полумраке, и нельзя открывать дверь, пока не заперта предыдущая. Но мерному течению жизни дома вскоре приходит конец — некая потусторонняя сущность пытается нарушить заведенный порядок.