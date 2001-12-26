  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Другие - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
Страна:
Франция, США, Испания
 
Премьера:
26.12.2001
 
Режиссер:
Алехандро Аменабар
  
Актеры:
Николь Кидман, Фионнула Флэнаган, Кристофер Экклстон, Эрик Сайкс, Элейн Кэссиди, Рене Ашерсон, Кит Аллен, Мишель Фэрли
  
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
101 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
7.40
 
 

Грейс прячет своих детей в уединенном особняке на острове, где семейство дожидается окончания Второй мировой войны. Войны, с которой должен вернуться муж Грейс. Ее дочь и сын страдают странным заболеванием, они не выносят прямого дневного света. Когда в доме появляются трое новых слуг, им приходится соблюдать правила: все комнаты всегда должны быть в полумраке, и нельзя открывать дверь, пока не заперта предыдущая. Но мерному течению жизни дома вскоре приходит конец — некая потусторонняя сущность пытается нарушить заведенный порядок.

