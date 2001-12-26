Грейс прячет своих детей в уединенном особняке на острове, где семейство дожидается окончания Второй мировой войны. Войны, с которой должен вернуться муж Грейс. Ее дочь и сын страдают странным заболеванием, они не выносят прямого дневного света. Когда в доме появляются трое новых слуг, им приходится соблюдать правила: все комнаты всегда должны быть в полумраке, и нельзя открывать дверь, пока не заперта предыдущая. Но мерному течению жизни дома вскоре приходит конец — некая потусторонняя сущность пытается нарушить заведенный порядок.
