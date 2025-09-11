Дракула
Премьера:
11.09.2025
Режиссер:
Люк Бессон
Актеры:
Кристоф Вальц, Калеб Ландри Джонс, Матильда Де Анджелис, Саломон Пассариелло, Зои Блю, Иван Франек, Йоонас Макконен, Джассем Мугари, Хаймон Мария Буттингер, Яакко Хатчингс, Никита Маккоев, Янне Маттила
Жанр:
Фэнтези, Мелодрама, Ужасы
Возрастные ограничения:
18+
Принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к своей жене, принцессе Елизавете. Несравненная по красоте и доброте, она — его воздух, его кровь, единственный смысл его существования. Вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, принц узнает о смерти Елизаветы. Убитый горем, он гневается на Бога, который отнял у него самое дорогое. Узнав, что его возлюбленная однажды может возродиться, он отрекается от всего, обрекая себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины...
|Алмаз Синема
|
11:55
17:30
20:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:20
19:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:20
19:20
|Люксор Тула
|
10:20
13:00
15:40
18:20
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:30
13:25
15:15
16:10
18:00
18:55
20:45
21:40
00:20
|Синема Стар
|
18:20
21:00
15 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
11:55
17:30
20:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:20
19:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:20
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:30
13:25
15:15
16:10
18:00
18:55
19:00
20:45
21:40
|Синема Стар
|
18:20
21:00
16 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
11:55
17:30
20:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:20
19:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:20
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:30
13:25
15:15
16:10
18:00
18:55
19:00
20:45
21:40
|Синема Стар
|
18:20
21:00
17 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
11:55
17:30
20:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:20
19:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:20
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:30
13:25
15:15
16:10
18:00
18:55
19:00
20:45
21:40
|Синема Стар
|
18:20
21:00
