Дракула

Дракула

Премьера:
11.09.2025
 
Режиссер:
Люк Бессон
  
Актеры:
Кристоф Вальц, Калеб Ландри Джонс, Матильда Де Анджелис, Саломон Пассариелло, Зои Блю, Иван Франек, Йоонас Макконен, Джассем Мугари, Хаймон Мария Буттингер, Яакко Хатчингс, Никита Маккоев, Янне Маттила
  
Жанр:
Фэнтези, Мелодрама, Ужасы
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к своей жене, принцессе Елизавете. Несравненная по красоте и доброте, она — его воздух, его кровь, единственный смысл его существования. Вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, принц узнает о смерти Елизаветы. Убитый горем, он гневается на Бога, который отнял у него самое дорогое. Узнав, что его возлюбленная однажды может возродиться, он отрекается от всего, обрекая себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины...

Сегодня
10:20
Люксор Тула
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55
Алмаз Синема
12:20
Иллизиум (Новомосковск)
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Люксор Тула
13:20
Кинотеатр (Суворов)
13:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Люксор Тула
15:45
Иллизиум (Новомосковск)
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Алмаз Синема
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Стар
18:20
Люксор Тула
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Иллизиум (Новомосковск)
19:20
Кинотеатр (Суворов)
19:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Алмаз Синема
21:00
Люксор Тула
21:00
Синема Стар
21:20
Иллизиум (Новомосковск)
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:20
Люксор Тула
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55
Алмаз Синема
12:20
Иллизиум (Новомосковск)
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Люксор Тула
13:20
Кинотеатр (Суворов)
13:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Люксор Тула
15:45
Иллизиум (Новомосковск)
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Алмаз Синема
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Стар
18:20
Люксор Тула
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Иллизиум (Новомосковск)
19:20
Кинотеатр (Суворов)
19:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Алмаз Синема
21:00
Люксор Тула
21:00
Синема Стар
21:20
Иллизиум (Новомосковск)
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, суббота
10:20
Люксор Тула
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55
Алмаз Синема
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Люксор Тула
13:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:20
Кинотеатр (Суворов)
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Люксор Тула
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Алмаз Синема
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
18:20
Синема Стар
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:20
Кинотеатр (Суворов)
20:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Алмаз Синема
21:00
Синема Стар
21:00
Люксор Тула
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 сентября, воскресенье
10:20
Люксор Тула
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55
Алмаз Синема
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Люксор Тула
13:20
Кинотеатр (Суворов)
13:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Люксор Тула
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Алмаз Синема
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Стар
18:20
Люксор Тула
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:20
Кинотеатр (Суворов)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Алмаз Синема
21:00
Люксор Тула
21:00
Синема Стар
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 сентября, понедельник
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55
Алмаз Синема
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:20
Кинотеатр (Суворов)
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Алмаз Синема
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Стар
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:20
Кинотеатр (Суворов)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Алмаз Синема
21:00
Синема Стар
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 сентября, вторник
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55
Алмаз Синема
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:20
Кинотеатр (Суворов)
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Алмаз Синема
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Стар
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Кинотеатр (Суворов)
19:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Алмаз Синема
21:00
Синема Стар
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 сентября, среда
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55
Алмаз Синема
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:20
Кинотеатр (Суворов)
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Алмаз Синема
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Стар
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Кинотеатр (Суворов)
19:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Алмаз Синема
21:00
Синема Стар
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
