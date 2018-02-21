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Довлатов

Довлатов

Страна:
Россия, Польша, Сербия, 2018
 
Премьера:
в РФ 01.03.2018
 
Режиссер:
Алексей Герман мл.
  
Актеры:
Милан Марич, Артур Бесчастный, Тамара Оганесян, Петр Гонсовский, Алексей Агранович, Мария Ярвенхельни, Кати Оутинен, Елена Лядова, Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Игорь Коровин
  
Жанр:
драма, биографический
  
Продолжительноcть:
126 мин
  

Фильм о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х годов накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Это круговорот из парадоксальных и смешных ситуации?. Столкновение с криминалом, светская и литературная жизнь Ленинграда, киностудия «Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло журналиста, страстное желание купить для своей дочери куклу, которую не достать нигде. В череде жизненных коллизии?, иногда смешных, а иногда пронзительных, мы открываем для себя жизнь тонкого, блестящего, ироничного человека, который выбирает свои? творческий путь, чтобы позже превратиться в одного из самых популярных русских прозаиков XX века.

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