Дополнительное время

Сводные братья Женька и Тема недолюбливают друг друга, несмотря на игру в одной хоккейной команде и жизнь под одной крышей. Профессор Максим Муромцев, он же отец Темы, работает над машиной времени. Оказавшись в его лаборатории, ребята случайно переносятся в 1999 год, где встречают 12-летнего Вадима Шипачева — будущего звездного хоккеиста и главного кумира Женьки. Теперь ребята должны успеть помочь Вадиму поверить в себя и следовать мечте до того, как они смогут вернуться в настоящее, чтобы привести свою команду к победе.
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
|Алмаз Синема
|
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
|Алмаз Синема
|
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:15
|Алмаз Синема
|
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
|Алмаз Синема
|
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
|Алмаз Синема
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|Алмаз Синема
|
14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
15:15
|Алмаз Синема
|
14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
|Алмаз Синема
|
14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
|Алмаз Синема
|
14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
|Алмаз Синема
|
14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
15:15