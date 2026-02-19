  1. Моя Слобода
Дополнительное время

Дополнительное время

Премьера:
19.02.2026
 
Режиссер:
Руслан Бальтцер
  
Актеры:
Роман Курцын, Анна Хилькевич, Дмитрий Певцов, Ольга Торощина, Михаил Шульц, Феодор Кирсанов, Дмитрий Калихов, Климентий Кривоносенко, Александр Овечкин, Варвара Майорова
  
Жанр:
Приключение, Фантастика, Спортивный
  
Продолжительноcть:
92 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Сводные братья Женька и Тема недолюбливают друг друга, несмотря на игру в одной хоккейной команде и жизнь под одной крышей. Профессор Максим Муромцев, он же отец Темы, работает над машиной времени. Оказавшись в его лаборатории, ребята случайно переносятся в 1999 год, где встречают 12-летнего Вадима Шипачева — будущего звездного хоккеиста и главного кумира Женьки. Теперь ребята должны успеть помочь Вадиму поверить в себя и следовать мечте до того, как они смогут вернуться в настоящее, чтобы привести свою команду к победе.

