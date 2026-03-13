Доктор Гаф

Страна: Россия

Премьера: 19.03.2026

Режиссер: Михаил Расходников

Актеры: Сергей Гармаш, Ирина Розанова, Алиса Руденко, Борис Хвошнянский, Ольга Медынич, Павел Рассомахин, Ирина Безряднова, Андрей Пынзару, Александр Аверин, Дмитрий Блохин, Юрий Кузнецов

Жанр: Приключение, Фантастика, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 110 минут

Возрастные ограничения: 12+

12-летняя Марина сбегает из дома, она хочет найти способ вылечить свою собаку Тайю — единственного настоящего друга, — которая уже две недели не ест и не пьет. Марина находит Доктора Гафа — нелюдимого ветеринара с необычным даром: он умеет общаться с животными. У Гафа получается вылечить Тайю, но уже ночью ее похищают вместе с другими собаками — обитателями приюта доктора Гафа. За этим стоит компания, которой нужны бездомные животные для нелегальных экспериментов над ними. Гаф и Марина отправляются на поиски своих лохматых друзей. В этом им помогут самые разные животные — от голубей и крыс до удава и скунса.