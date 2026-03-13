Доктор Гаф

Страна:
Россия
 
Премьера:
19.03.2026
 
Режиссер:
Михаил Расходников
  
Актеры:
Сергей Гармаш, Ирина Розанова, Алиса Руденко, Борис Хвошнянский, Ольга Медынич, Павел Рассомахин, Ирина Безряднова, Андрей Пынзару, Александр Аверин, Дмитрий Блохин, Юрий Кузнецов
  
Жанр:
Приключение, Фантастика, Комедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
110 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

12-летняя Марина сбегает из дома, она хочет найти способ вылечить свою собаку Тайю — единственного настоящего друга, — которая уже две недели не ест и не пьет. Марина находит Доктора Гафа — нелюдимого ветеринара с необычным даром: он умеет общаться с животными. У Гафа получается вылечить Тайю, но уже ночью ее похищают вместе с другими собаками — обитателями приюта доктора Гафа. За этим стоит компания, которой нужны бездомные животные для нелегальных экспериментов над ними. Гаф и Марина отправляются на поиски своих лохматых друзей. В этом им помогут самые разные животные — от голубей и крыс до удава и скунса.

Касса
Красавица
18 февраля - 18 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
К себе нежно
5 - 18 марта
Алмаз Синема
Мульт в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
21 февраля - 15 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Митинг ON/OFF
19 февраля - 18 марта
Люксор Тула
Горничная
7 января - 18 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Малыш
26 февраля - 18 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр

