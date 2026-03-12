Человек-бензопила. Фильм-2

Премьера: 19.03.2026

Жанр: Анимационный, Боевик, Аниме, Фэнтези

Продолжительноcть: 95 минут

Возрастные ограничения: 18+

Превратившись в Человека-бензопилу и сражаясь в дикой, безбашенной манере, Дэндзи наконец-то побеждает Демона Вечности. После боя члены Специального отдела по уничтожению демонов возвращаются к повседневной жизни и устраивают приветственную вечеринку для новобранцев. Во время нее Дэндзи вспоминает про поцелуй, который Химэно обещала ему перед боем...