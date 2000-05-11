Страна: Россия

Премьера: 11.05.2000

Режиссер: Алексей Балабанов

Актеры: Сергей Бодров-мл., Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков, Ирина Салтыкова, Кирилл Пирогов, Александр Дьяченко, Дарья Юргенс, Александр Карамнов, Константин Желдин, Константин Мурзенко, Татьяна Захарова

Жанр: Боевик, Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 127 минут

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 7.30

Данила Багров приехал в Москву, чтобы встретиться с армейскими друзьями Ильей и Костей. Костя Громов рассказал Даниле о своем брате-близнеце, которого в Чикаго мафиози Меннис облапошил почти на миллион долларов. Наутро Данила навестил Костю и нашел друга убитым. Данила и его старший брат Виктор отправились в США, чтобы отомстить за Костю.