  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Брат-2 - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Брат-2

Брат-2

Страна:
Россия
 
Премьера:
11.05.2000
 
Режиссер:
Алексей Балабанов
  
Актеры:
Сергей Бодров-мл., Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков, Ирина Салтыкова, Кирилл Пирогов, Александр Дьяченко, Дарья Юргенс, Александр Карамнов, Константин Желдин, Константин Мурзенко, Татьяна Захарова
  
Жанр:
Боевик, Драматический, Криминальный
  
Продолжительноcть:
127 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
7.30
 
 

Данила Багров приехал в Москву, чтобы встретиться с армейскими друзьями Ильей и Костей. Костя Громов рассказал Даниле о своем брате-близнеце, которого в Чикаго мафиози Меннис облапошил почти на миллион долларов. Наутро Данила навестил Костю и нашел друга убитым. Данила и его старший брат Виктор отправились в США, чтобы отомстить за Костю. <br> Уникальная <a href="https://www.afisha.ru/exhibition/259918/">выставка-путешествие "Балабанов"</a> проходит в Санкт-Петербурге в Севкабель Порту с 13 октября 2022 по 15 января 2023. Успейте посетить масштабное мероприятие и погрузиться в мир режиссера, узнать о его жизни и о том, как создавались известные шедевры кинематографа, в том числе и фильмы "Брат" и "Брат-2".

0
Касса
Август
20 сентября - 1 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звериный рейс
3 февраля - 27 сентября 2024
Майский
Те еще каникулы, или Отпуск на все сто
18 мая - 1 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Объектив
19 августа - 21 сентября 2023
Люксор Тула
Астрал. Поместье ужаса
8 - 24 сентября
Люксор Тула
Дракула
11 - 24 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.