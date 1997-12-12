Брат
Страна:
Россия
Премьера:
12.12.1997
Режиссер:
Алексей Балабанов
Актеры:
Сергей Бодров-мл., Вячеслав Бутусов, Виктор Сухоруков, Светлана Письмиченко, Андрей Федорцов, Юрий Кузнецов, Наталья Львова, Ирина Ракшина, Андрей Краско, Анатолий Журавлев
Жанр:
Боевик, Драматический
Продолжительноcть:
100 минут
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
7.60
Демобилизовавшись, Данила Багров заскочил в родной городок, повидался с матерью и уехал в Санкт-Петербург к старшему брату Виктору. Здесь он узнает, что его брат — известный киллер по прозвищу Татарин. <br> Уникальная <a href="https://www.afisha.ru/exhibition/259918/">выставка-путешествие "Балабанов"</a> проходит в Санкт-Петербурге в Севкабель Порту с 13 октября 2022 по 15 января 2023. Успейте посетить масштабное мероприятие и погрузиться в мир режиссера, узнать о его жизни и о том, как создавались известные шедевры кинематографа, в том числе и фильмы "Брат" и "Брат-2".
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
