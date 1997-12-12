Страна: Россия

Премьера: 12.12.1997

Режиссер: Алексей Балабанов

Актеры: Сергей Бодров-мл., Вячеслав Бутусов, Виктор Сухоруков, Светлана Письмиченко, Андрей Федорцов, Юрий Кузнецов, Наталья Львова, Ирина Ракшина, Андрей Краско, Анатолий Журавлев

Жанр: Боевик, Драматический

Продолжительноcть: 100 минут

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 7.60

Демобилизовавшись, Данила Багров заскочил в родной городок, повидался с матерью и уехал в Санкт-Петербург к старшему брату Виктору. Здесь он узнает, что его брат — известный киллер по прозвищу Татарин. <br> Уникальная <a href="https://www.afisha.ru/exhibition/259918/">выставка-путешествие "Балабанов"</a> проходит в Санкт-Петербурге в Севкабель Порту с 13 октября 2022 по 15 января 2023. Успейте посетить масштабное мероприятие и погрузиться в мир режиссера, узнать о его жизни и о том, как создавались известные шедевры кинематографа, в том числе и фильмы "Брат" и "Брат-2".