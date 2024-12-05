Безмолвное братство
Премьера:
05.12.2024
Режиссер:
Джастин Курцел
Актеры:
Николас Холт, Джуд Лоу, Тай Шеридан, Джурни Смоллетт, Элисон Оливер, Одесса Янг, Марк Марон, Джордж Чертов, Себастьян Пиготт, Брэдли Страйкер, Виктор Слезак, Морган Холмстром, Филлип Форест Левицки, Филип Грейнджер
Жанр:
Триллер, Драматический, Криминальный
Продолжительноcть:
116 минут
Возрастные ограничения:
18+
Фильм основан на реальной шокирующей истории, потрясшей всю Америку. Агент ФБР начинает расследование взрывов, ограблений и жестоких убийств. Вскоре ему становится очевидно, что за этой цепью преступлений стоит хорошо организованная группа, возглавляемая безжалостным лидером, который намерен объявить войну правительству США.
7 декабря, суббота
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 декабря, воскресенье
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 декабря, понедельник
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 декабря, вторник
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 декабря, среда
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 декабря, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
8 декабря, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
9 декабря, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
10 декабря, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
11 декабря, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
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