Безмолвное братство

Премьера: 05.12.2024

Режиссер: Джастин Курцел

Актеры: Николас Холт, Джуд Лоу, Тай Шеридан, Джурни Смоллетт, Элисон Оливер, Одесса Янг, Марк Марон, Джордж Чертов, Себастьян Пиготт, Брэдли Страйкер, Виктор Слезак, Морган Холмстром, Филлип Форест Левицки, Филип Грейнджер

Жанр: Триллер, Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 116 минут

Возрастные ограничения: 18+

Фильм основан на реальной шокирующей истории, потрясшей всю Америку. Агент ФБР начинает расследование взрывов, ограблений и жестоких убийств. Вскоре ему становится очевидно, что за этой цепью преступлений стоит хорошо организованная группа, возглавляемая безжалостным лидером, который намерен объявить войну правительству США.