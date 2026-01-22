  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Без лица - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Без лица

Без лица

Премьера:
22.01.2026
 
Режиссер:
Ен Сан Хо
  
Актеры:
Пак Чон Мин, Квон Хэ Хе, Син Хен Бин, Им Сон Чжэ, Хан Чжи Хен
  
Жанр:
Детективы, Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
102 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Найдены останки давно пропавшей женщины. Для ее сына этого достаточно, чтобы начать собственное расследование. Однако чем глубже он погружается в прошлое, тем ближе подбирается к тайне, которая способна разрушить его жизнь. Готов ли он узнать правду?

0
Касса
Заклятие. Обряд реинкарнации
27 января, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Яйцо ангела
22 - 28 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Край вдохновения
16 января - 28 января 2025
Люксор Тула
Горничная
7 - 28 января
Люксор Тула
Звериный рейс
3 февраля - 31 января 2024
Майский
Левша
22 - 28 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.