Премьера: 22.01.2026

Режиссер: Ен Сан Хо

Актеры: Пак Чон Мин, Квон Хэ Хе, Син Хен Бин, Им Сон Чжэ, Хан Чжи Хен

Жанр: Детективы, Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 102 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Найдены останки давно пропавшей женщины. Для ее сына этого достаточно, чтобы начать собственное расследование. Однако чем глубже он погружается в прошлое, тем ближе подбирается к тайне, которая способна разрушить его жизнь. Готов ли он узнать правду?