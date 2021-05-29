Байкал. Удивительные приключения Юмы

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 10.06.2021

Режиссер: Анастасия Попова

Актеры: Константин Хабенский, Чулпан Хаматова

Жанр: документальный, семейный

Продолжительноcть: 64 мин

Однажды в одном древнем-предревнем, глубоком-преглубоком, чистом-пречистом озере, где море опасностей, случилось чудо! В маленьком снежном домике появилась на свет крохотная, необыкновенно любопытная и очень смелая Юма! Ей придется в одиночку совершить далекое-предалекое путешествие на неведомые Ушканьи острова. Путешествие, полное таинственных угроз и чудесных спасений! Поможет ли Юме великий отец-Байкал добраться до цели? Увидит ли она заветные острова?