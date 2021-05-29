Байкал. Удивительные приключения Юмы
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 10.06.2021
Режиссер:
Анастасия Попова
Актеры:
Константин Хабенский, Чулпан Хаматова
Жанр:
документальный, семейный
Продолжительноcть:
64 мин
Однажды в одном древнем-предревнем, глубоком-преглубоком, чистом-пречистом озере, где море опасностей, случилось чудо! В маленьком снежном домике появилась на свет крохотная, необыкновенно любопытная и очень смелая Юма! Ей придется в одиночку совершить далекое-предалекое путешествие на неведомые Ушканьи острова. Путешествие, полное таинственных угроз и чудесных спасений! Поможет ли Юме великий отец-Байкал добраться до цели? Увидит ли она заветные острова?
Сегодня
|10:10
|Алмаз Синема
|12:25
|Алмаз Синема
|12:45
|Алмаз Синема
Завтра
|10:10
|Алмаз Синема
|12:25
|Алмаз Синема
|12:45
|Алмаз Синема
7 июня, понедельник
|10:10
|Алмаз Синема
|12:25
|Алмаз Синема
8 июня, вторник
|10:10
|Алмаз Синема
|12:25
|Алмаз Синема
9 июня, среда
|10:10
|Алмаз Синема
|12:25
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:10
12:25
12:45
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:10
12:25
12:45
7 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:10
12:25
8 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
10:10
12:25
9 июня, среда
|Алмаз Синема
|
10:10
12:25
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
11 июня, пятница 18:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
11 июня, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-1600 ₽
12 июня, суббота 17:00
₽ Билеты: 350 ₽
26 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 350 ₽